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Удар по Запоріжжю: росіяни атакували ракетами промислову інфраструктуру

Запоріжжя, Субота 20 квітня 2024 07:59
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Удар по Запоріжжю: росіяни атакували ракетами промислову інфраструктуру Ілюстративне фото: в Запорізькій ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники під час сьогоднішньої повітряної атаки під ранок, 20 квітня, завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя", - розповів чиновник.

Він додав, що деталі ворожої атаки та удару по місту наразі ще уточнюються, та з'ясовуються усі наслідки. Натомість відомо, що обійшлося без жертв та поранених.

"Постраждалих немає", - написав глава ОВА у своєму Telegram.

Обстріли Запорізької області

Федоров також вранці розповів про ситуацію з ворожими ударами по регіону.

"Впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - повідомив чиновник.

Так, противник завдав:

  • 5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.
  • 32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.
  • 252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в публікації начальника Запорізької ОВА..

Повітряна атака РФ по Україні 20 квітня

Раніше повідомлялося, що 20 квітня ближче до ранку в різних областях України оголосили тривогу через загрозу повітряних атак з боку російських окупантів, зокрема із застосуванням балістичних ракет та інших засобів нападу з тактичної авіації.

Близько 05:00 повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетну атаку військ РФ. Крім того, у Силах оборони півдня України розповіли про роботу ППО у регіоні, зокрема в Одеській області. Згодом стало відомо про вибух в Одесі.

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Запоріжжя Війна в Україні Ракетний удар
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