Удар по Запоріжжю: росіяни атакували ракетами промислову інфраструктуру

Російські загарбники під час сьогоднішньої повітряної атаки під ранок, 20 квітня, завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова .

"Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя", - розповів чиновник.

Він додав, що деталі ворожої атаки та удару по місту наразі ще уточнюються, та з'ясовуються усі наслідки. Натомість відомо, що обійшлося без жертв та поранених.

"Постраждалих немає", - написав глава ОВА у своєму Telegram.

Обстріли Запорізької області

Федоров також вранці розповів про ситуацію з ворожими ударами по регіону.

"Впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - повідомив чиновник.

Так, противник завдав:

5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в публікації начальника Запорізької ОВА..

Повітряна атака РФ по Україні 20 квітня

Раніше повідомлялося, що 20 квітня ближче до ранку в різних областях України оголосили тривогу через загрозу повітряних атак з боку російських окупантів, зокрема із застосуванням балістичних ракет та інших засобів нападу з тактичної авіації.

Близько 05:00 повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетну атаку військ РФ. Крім того, у Силах оборони півдня України розповіли про роботу ППО у регіоні, зокрема в Одеській області. Згодом стало відомо про вибух в Одесі.