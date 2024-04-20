У частині регіонів України тривога. Є загроза балістики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог, Повітряні сили ЗСУ.

Пізніше, з 8:23, загроза поширилась ще на низку регіонів - Одеську, Херсонську, Полтавську, Сумську, Харківську, Донецьку області.

Тривогу спочатку, о 8:21, оголосили в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Вибухи у Запоріжжі та Одесі

Рано вранці, 20 квітня, повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетний удар окупантів. Крім того, вибух пролунав і в Одесі. У регіоні працювала ППО. Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що російські війська атакували промисловість у Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.