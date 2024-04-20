Снова угроза баллистики. В Киеве и ряде областей тревога

Воздушная тревога в Украине

Ранее в Украине уже объявляли воздушную тревогу, в 8:21, но тогда угроз для Киева и области не было, хотя и тогда военные предупреждали об угрозе баллистики.

Добавим, что российские войска в ночь на 20 апреля снова атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, в Одесскую область враг направил ракеты, также под ударом было и Запорожье. И в Запорожье, и в Одессе раздавались взрывы, в Одесской области работала ПВО. В целом силам обороны удалось сбить две ракеты и три вражеских дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.