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Снова угроза баллистики. В Киеве и ряде областей тревога

Фото: в Киеве и ряде областей тревога 20 апреля второй раз за день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине уже второй раз за день объявлена воздушная тревога. В этот раз она охватила Киев и ряд других регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог, Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве и области около 10:28. В дальнейшем угроза распространилась еще на ряд регионов - Винницкую, Одесскую.

Еще раньше до угрозы в Киеве "покраснели" Херсонская, Николаевская, Сумская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская, Черкасская, Днепропетровская и Донецкая области.

В Воздушных силах сначала сообщали об угрозе тактической авиации РФ, а в случае Киева есть угроза применения баллистического вооружения.

Отбой тревоги

Начиная с 11:09, в Украине объявили отбой воздушной тревоги.

 

Воздушная тревога в Украине

Ранее в Украине уже объявляли воздушную тревогу, в 8:21, но тогда угроз для Киева и области не было, хотя и тогда военные предупреждали об угрозе баллистики.

Добавим, что российские войска в ночь на 20 апреля снова атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, в Одесскую область враг направил ракеты, также под ударом было и Запорожье. И в Запорожье, и в Одессе раздавались взрывы, в Одесской области работала ПВО. В целом силам обороны удалось сбить две ракеты и три вражеских дрона.

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КиевКиевская областьВинницкая областьВойна в УкраинеВоздушная тревога