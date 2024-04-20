Сили ППО за ніч знищили дві ракети та три розвідувальні дрони

Росія в ніч на 20 квітня вчергове атакувала Україну. Сили протиповітряної оборони знищили дві ворожі ракети та три розвідувальні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам".

У ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Нічна атака ворога

Цієї ночі окупанти вдарили по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. За його словами, ніхто не постраждав.

Також зранку Сили оборони півдня України повідомили про роботу ППО у південному регіоні. Згодом стало відомо про вибух в Одесі.

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