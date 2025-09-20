Знову виправдовуються. У Міноборони РФ заперечили вторгнення МіГ-31 в Естонію

У відомстві зазначили, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром в Калінінградську область.

Політ відбувався начебто в суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю.

Під час польоту російські літаки "від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряний простір Естонії не порушували".

"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані більше трьох кілометрів від острова Вайндло", - зазначили у російському Міноборони.