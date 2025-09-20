Знову виправдовуються. У Міноборони РФ заперечили вторгнення МіГ-31 в Естонію

У Росії спростували звинувачення в порушенні військовими літаками повітряного простору Естонії в п'ятницю, 19 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.
У відомстві зазначили, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром в Калінінградську область.
Політ відбувався начебто в суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю.
Під час польоту російські літаки "від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряний простір Естонії не порушували".
"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані більше трьох кілометрів від острова Вайндло", - зазначили у російському Міноборони.
У п'ятницю, 19 вересня група російських винищувачів МіГ-31 порушила повітряний простір Естонії та перебувала над країною 12 хвилин. Для перехоплення іноземних бортів у повітря підняли винищувачі F-35 ВПС Італії.
У зв'язку з інцидентом, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у країні та вручило йому ноту протесту. За даними відомства, це вже четверте порушення повітряного простору країни за останній рік.
Уряд Естонії вимагає від НАТО провести консультації за статтею 4 статуту Альянсу.
В НАТО та ЄС жорстко і критично відреагували на інцидент.
У Литві закликали рішуче відповісти на провокацію в дусі збиття російського Су-25 винищувачами Туреччини в 2015 році.