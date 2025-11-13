Війська РФ вночі атакували енергетику у кількох областях, є знеструмлення

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у трьох областях, також зафіксовані знеструмлення користувачів у двох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру – на ранок є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Відключення світла у регіонах

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години).

У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Споживання електроенергії

Зазначається, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 13 листопада, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час минулого дня – у середу.

Вчора, 12 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 11 листопада.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Ситуація в енергосистемі може змінитись", - додали в компанії.