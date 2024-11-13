Знову відключають світло. В ДТЕК пояснили, навіщо ввели обмеження для бізнесу

"13 листопада світло відключають частині бізнесу та промисловості. Обмеження діють з 7:00 до 20:00. Головна причина відключень - енергообладнання сильно побите обстрілами, ситуація залишається складною", - йдеться у поясненні.

Тому, як пояснює спеціаліст, енергетики змушені зробити піт-стоп.

"Вони позапланово виводять деякі потужності на ремонт - які саме, не уточнюємо з міркувань безпеки", - додали у ДТЕК.

Що таке піт-стоп

Наприклад, в автогонках - це коротка зупинка, під час якої механіки швидко міняють колеса та заправляють пальне. Без цього гонщик може втратити шанси пройти дистанцію.

"Так само і з енергетикою. Це особливо важливо зараз, під час опалювального періоду. Енергетики працюють цілодобово, вони роблять все можливе, щоб повернути електроенергію", - зазначили в компанії.