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Знову відключають світло. В ДТЕК пояснили, навіщо ввели обмеження для бізнесу

Фото: у ДТЕК пояснили, навіщо ввели обмеження щодо світла для бізнесу 13 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Відключення світла для бізнесу в Україні 13 листопада запроваджені з метою так званого "піт-стопу". В цей період енергетики позапланово виводять деякі потужності на ремонт.

Про це повідомляяє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"13 листопада світло відключають частині бізнесу та промисловості. Обмеження діють з 7:00 до 20:00. Головна причина відключень - енергообладнання сильно побите обстрілами, ситуація залишається складною", - йдеться у поясненні.

Тому, як пояснює спеціаліст, енергетики змушені зробити піт-стоп.

"Вони позапланово виводять деякі потужності на ремонт - які саме, не уточнюємо з міркувань безпеки", - додали у ДТЕК.

Що таке піт-стоп

Наприклад, в автогонках - це коротка зупинка, під час якої механіки швидко міняють колеса та заправляють пальне. Без цього гонщик може втратити шанси пройти дистанцію.

"Так само і з енергетикою. Це особливо важливо зараз, під час опалювального періоду. Енергетики працюють цілодобово, вони роблять все можливе, щоб повернути електроенергію", - зазначили в компанії.

 

Відключення світла в Україні

13 листопада по Україні ввели відключення світла. Енергетики обмежили споживання для бізнесу та промисловості.

Зокрема, повідомлялось, що у Києві можуть запровадити графіки відключень електроенергії через масовану ракетну атаку. Крім того, графіки відключення світла запровадили у Житомирській області. Обмеження діють лише для непобутових споживачів.

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Війна в УкраїніВимкнення світла