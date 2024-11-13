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Снова отключают свет. В ДТЭК объяснили, зачем ввели ограничения для бизнеса

Фото: в ДТЭК объяснили, зачем ввели ограничения по свету для бизнеса 13 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Отключения света для бизнеса в Украине 13 ноября введены в целях так называемого "пит-стопа". В этот период энергетики внепланово выводят некоторые мощности на ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"13 ноября свет отключают части бизнеса и промышленности. Ограничения действуют с 7:00 до 20:00. Главная причина отключений - энергооборудование сильно побито обстрелами, ситуация остается сложной", - говорится в объяснении.

Поэтому, как объясняет специалист, энергетики вынуждены сделать "пит-стоп".

"Они внепланово выводят некоторые мощности на ремонт - какие именно, не уточняем из соображений безопасности", – добавили в ДТЭК.

Что такое пит-стоп

Например, в автогонках - это короткая остановка, во время которой механики быстро меняют колеса и заправляют горючее. Без этого гонщик может упустить шансы пройти дистанцию.

"Так же и с энергетикой. Это особенно важно сейчас, во время отопительного периода. Энергетики работают круглосуточно, они делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию", - отметили в компании.

Отключения света в Украине

13 ноября по Украине ввели отключения света. Энергетики ограничили потребление бизнеса и промышленности.

В частности, сообщалось, что в Киеве могут ввести графики отключений электроэнергии из-за массированной ракетной атаки. Кроме того, графики отключения света были введены в Житомирской области. Ограничения действуют только для небытовых потребителей.

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