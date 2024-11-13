Снова отключают свет. В ДТЭК объяснили, зачем ввели ограничения для бизнеса

"13 ноября свет отключают части бизнеса и промышленности. Ограничения действуют с 7:00 до 20:00. Главная причина отключений - энергооборудование сильно побито обстрелами, ситуация остается сложной", - говорится в объяснении.

Поэтому, как объясняет специалист, энергетики вынуждены сделать "пит-стоп".

"Они внепланово выводят некоторые мощности на ремонт - какие именно, не уточняем из соображений безопасности", – добавили в ДТЭК.

Что такое пит-стоп

Например, в автогонках - это короткая остановка, во время которой механики быстро меняют колеса и заправляют горючее. Без этого гонщик может упустить шансы пройти дистанцию.

"Так же и с энергетикой. Это особенно важно сейчас, во время отопительного периода. Энергетики работают круглосуточно, они делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию", - отметили в компании.