Снова отключают свет. В ДТЭК объяснили, зачем ввели ограничения для бизнеса

Отключения света для бизнеса в Украине 13 ноября введены в целях так называемого "пит-стопа". В этот период энергетики внепланово выводят некоторые мощности на ремонт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"13 ноября свет отключают части бизнеса и промышленности. Ограничения действуют с 7:00 до 20:00. Главная причина отключений - энергооборудование сильно побито обстрелами, ситуация остается сложной", - говорится в объяснении.
Поэтому, как объясняет специалист, энергетики вынуждены сделать "пит-стоп".
"Они внепланово выводят некоторые мощности на ремонт - какие именно, не уточняем из соображений безопасности", – добавили в ДТЭК.
Например, в автогонках - это короткая остановка, во время которой механики быстро меняют колеса и заправляют горючее. Без этого гонщик может упустить шансы пройти дистанцию.
"Так же и с энергетикой. Это особенно важно сейчас, во время отопительного периода. Энергетики работают круглосуточно, они делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию", - отметили в компании.
13 ноября по Украине ввели отключения света. Энергетики ограничили потребление бизнеса и промышленности.
В частности, сообщалось, что в Киеве могут ввести графики отключений электроэнергии из-за массированной ракетной атаки. Кроме того, графики отключения света были введены в Житомирской области. Ограничения действуют только для небытовых потребителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.