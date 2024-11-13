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У Житомирській області ввели графіки відключень світла, але не для всіх

Житомир, Середа 13 листопада 2024 08:37
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У Житомирській області ввели графіки відключень світла, але не для всіх Фото: у Житомирській області ввели відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла 13 листопада запровадили у Житомирській області. Обмеження діють лише для непобутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомиробленерго".

Обмеження ввели у зв'язку з дефіцитом потужності в об'єднаній енергосистемі України. За вказівкою "Укренерго", графіки обмеження електричної потужності (ГОП) діятимуть у Житомирській області з 07:00 до 20:00.

Зазначається, що графіки не поширюються на населення, лише на непобутових споживачів (йдеться, зокрема, про бізнес).

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, протягом кількох останніх місяців ситуація зі світлом в Україні стабілізувалася. Енергетики не вводили графіки відключення світла.

Зранку 11 листопада у низці областей запроваджували аварійні відключення через загрозу ракетного обстрілу. Росія не здійснила атаку, попри те, що бомбардувальники прилітали до місця пусків над Каспійським морем.

Ближче до опівночі в Івано-Франківській області знову ввели обмеження на використання світла для бізнесу.

Експерт Олександр Харченко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна допустив, що взимку можуть запроваджувати відключення світла. При температурі від -15 градусів обмеження можуть тривати 4-6 годин на добу.

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