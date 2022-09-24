Знову відхрещуються від війни. У Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні
У Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Білорусі Володимира Макея, яку наводить "Белта".
"Слід зазначити, що ми загалом проти використання будь-якої зброї. Переконаний, що завжди є можливість сісти за стіл переговорів та знайти вирішення проблеми. Це те, про що постійно говорить наш президент (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.)", - заявив Макей.
При цьому міністру поставили уточнююче питання щодо можливості використання Росією Білорусі для завдання ядерного удару по Україні.
"Знову ж повторюся, ми зацікавлені у припиненні конфлікту якнайшвидше. Ми не збираємося завдавати удару", - відповів Макей.
Зазначимо, що Білорусь вважають співагресором у війні РФ проти України, оскільки у тому числі з білоруської території почалося повномасштабне вторгнення на українську суверенну територію. Також окупанти використовують Білорусь для завдання ракетних ударів по Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі.
Нагадаємо, голова Міноборони Білорусі Віктор Хренін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим, яка відбулася 22 лютого, обіцяв, що російські війська не вторгатимуться в Україну з білоруської території.
Також ми писали, що російські найманці готують провокації на кордоні України та Білорусі, для цього їм передали форму ЗСУ.
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