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Знову відхрещуються від війни. У Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні

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Субота 24 вересня 2022 22:47
Знову відхрещуються від війни. У Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні Фото: Володимир Макей, голова МЗС Білорусі (flickr.com)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Білорусі Володимира Макея, яку наводить "Белта".

"Слід зазначити, що ми загалом проти використання будь-якої зброї. Переконаний, що завжди є можливість сісти за стіл переговорів та знайти вирішення проблеми. Це те, про що постійно говорить наш президент (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.)", - заявив Макей.

При цьому міністру поставили уточнююче питання щодо можливості використання Росією Білорусі для завдання ядерного удару по Україні.

"Знову ж повторюся, ми зацікавлені у припиненні конфлікту якнайшвидше. Ми не збираємося завдавати удару", - відповів Макей.

Зазначимо, що Білорусь вважають співагресором у війні РФ проти України, оскільки у тому числі з білоруської території почалося повномасштабне вторгнення на українську суверенну територію. Також окупанти використовують Білорусь для завдання ракетних ударів по Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі.

Нагадаємо, голова Міноборони Білорусі Віктор Хренін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим, яка відбулася 22 лютого, обіцяв, що російські війська не вторгатимуться в Україну з білоруської території.

Також ми писали, що російські найманці готують провокації на кордоні України та Білорусі, для цього їм передали форму ЗСУ.

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