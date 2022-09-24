Знову відхрещуються від війни. У Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні

У Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Білорусі Володимира Макея, яку наводить " Белта ".

"Слід зазначити, що ми загалом проти використання будь-якої зброї. Переконаний, що завжди є можливість сісти за стіл переговорів та знайти вирішення проблеми. Це те, про що постійно говорить наш президент (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.)", - заявив Макей.

При цьому міністру поставили уточнююче питання щодо можливості використання Росією Білорусі для завдання ядерного удару по Україні.

"Знову ж повторюся, ми зацікавлені у припиненні конфлікту якнайшвидше. Ми не збираємося завдавати удару", - відповів Макей.