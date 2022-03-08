ЕС назвал режим Лукашенко соагрессором в войне РФ против Украины

В Европейском Союзе рассматривают режим Лукашенко как соагрессора в войне, которую ведет РФ против Украины. Там также призвали Беларусь не способствовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС, объявленную во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность", - говорится в заявлении.

Там указано, что историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество едино выступает против российской захватнической войны.

"Россия, при участии режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", - отметили в ЕС.

Вместе с тем Евросоюз выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска со всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

Также Россия должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак.

"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - добавляется в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация, что белорусские войска зашли на территорию Украины. Их заметили в Черниговской области утром 1 марта.

Вместе с тем в Беларуси мужчины массово начали выезжать за границу через страх того, что Александр Лукашенко может отправить их воевать в Украину.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия Беларуси в российско-украинской войне. Впрочем, наши военные готовы к такому развитию событий.

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