Снова открещиваются от войны. В Беларуси пообещали не наносить удар по Украине

В Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея, которое приводит " Белта ".

"Следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.)", - заявил Макей.

При этом министру задали уточняющий вопрос о возможности использования Россией Беларуси для нанесения ядерного удара по Украине.

"Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - ответил Макей.