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Снова открещиваются от войны. В Беларуси пообещали не наносить удар по Украине

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 22:47
Снова открещиваются от войны. В Беларуси пообещали не наносить удар по Украине Фото: Владимир Макей, глава МИД Беларуси (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси обещают, что их страна не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея, которое приводит "Белта".

"Следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.)", - заявил Макей.

При этом министру задали уточняющий вопрос о возможности использования Россией Беларуси для нанесения ядерного удара по Украине.

"Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - ответил Макей.

Отметим, что Беларусь считают соагрессором в войне РФ против Украины, поскольку в том числе с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на украинскую суверенную территорию. Также оккупанты используют Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.

Напомним, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который состоялся 22 февраля, обещал, что российские войска не будут вторгаться в Украину с белорусской территории.

Также мы писали, что российские наемники готовят провокации на границе Украины и Беларуси, для этого им передали форму ВСУ.

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