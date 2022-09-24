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Вкрали форму ЗСУ на складах під Херсоном. РФ готує провокацію на кордоні з Білоруссю

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Україна, Субота 24 вересня 2022 17:13
Вкрали форму ЗСУ на складах під Херсоном. РФ готує провокацію на кордоні з Білоруссю Фото: РФ готує провокацію на кордоні з Білоруссю, плануючи використати форму ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські найманці готують провокації на кордоні України та Білорусі. Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Білорусі – Пінськ, Іванове та Кобрин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК "Ліга", які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, що отримані від білоруського підпілля, до Мінська прибуло 130 найманців ПВК "Ліга" з особистою зброєю та боєприпасами.

Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщуються найманці, було доставлено 300 одиниць форми військових ЗСУ, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

"Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іванове та Кобрин", - уточнюють в ЦНС.

Вкрали форму ЗСУ на складах під Херсоном. РФ готує провокацію на кордоні з Білоруссю

Що відомо про "ГардСервіс"?

"ГардСервіс” не є звичайним приватним охоронним підприємством, єдиним в Білорусі. Створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Як повідомлялося, австрійський військовий аналітик Том Купер раніше заявляв, що Росія знову може спробувати вдарити по Києву та Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Проте використання білоруської армії виключено.

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