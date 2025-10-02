Знову шатдаун: Білий дім почне масово звільняти співробітників, - Politico

За словами чотирьох джерел, такі плани озвучив голова Управління з бюджету Расс Воут під час закритого телефонного дзвінка.

"Воут... повідомив членам Палати представників-республіканцям, що адміністрація почне масове скорочення чисельності або звільнення федеральних службовців "за день або два"", - розповіли джерела.

Politico зазначило, що Воут і президент США Дональд Трамп пригрозили чинити максимальний тиск на демократів під час призупинення роботи уряду.

Зокрема, республіканці в Сенаті сподіваються найближчими днями залучити на свій бік додаткових демократів, щоб ті проголосували за тимчасовий захід, пропонований республіканцями, що покладе край протистоянню.