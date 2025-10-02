Шатдаун у США: країна щотижня втрачатиме по 15 млрд доларів ВВП, - Politico

Економічні радники президента Дональда Трампа попереджають, що тривалий шатдаун може призвести до серйозних економічних наслідків для США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У меморандумі сказано, що США можуть втрачати 15 млрд доларів зростання ВВП щотижня, поки триває припинення роботи уряду.

У разі, якщо шатдаун триватиме місяць, він призведе до ще 43 тисяч безробітних. Причому збиток не враховує 1,9 млн федеральних цивільних службовців, які перебувають у неоплачуваній відпустці або працюють без оплати. 80% із них підливають у районі Вашингтона.

Помічники Білого дому заявили, що документ, який розішлють республіканцям, буде використано під час формування відповіді республіканців на припинення роботи уряду.

Politico зазначило, що в Конгресі існують розбіжності з приводу долі фінансування субсидій на медстрахування за програмою Obamacare. За версією адміністрації Трампа, вони будуть спрямовані нелегальним іммігрантам.

"Вельми реальні економічні наслідки тривалого призупинення роботи уряду повністю лягають на плечі сенаторів-демократів, які тримають федеральний уряд, економіку і країну в заручниках, щоб ті надавали нелегальним іммігрантам безоплатну медичну допомогу", - заявив у своїй заяві прессекретар Білого дому Куш Десаї.

Видання додало, що це відбувається на тлі роботи Білого дому над розробкою єдиної відповіді республіканців на шатдаун на всіх рівнях, щоб повністю покласти провину на демократів.