Снова шатдаун: Белый дом начнет массово увольнять сотрудников, - Politico

По словам четырех источников, такие планы озвучил глава Управления по бюджету Расс Воут во время закрытого телефонного звонка.

"Воут... сообщил членам Палаты представителей-республиканцам, что администрация начнет массовое сокращение численности или увольнение федеральных служащих "через день или два"", - рассказали источники.

Politico отметило, что Воут и президент США Дональд Трамп пригрозили оказать максимальное давление на демократов во время приостановки работы правительства.

В частности, республиканцы в Сенате надеются в ближайшие дни привлечь на свою сторону дополнительных демократов, чтобы те проголосовали за временную меру, предлагаемую республиканцами, что положит конец противостоянию.