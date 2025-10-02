RU

Снова шатдаун: Белый дом начнет массово увольнять сотрудников, - Politico

Фото: увольнения начнутся в ближайшие день-два (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США. Причина в частичной приостановки финансирования правительства (шатдаун).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам четырех источников, такие планы озвучил глава Управления по бюджету Расс Воут во время закрытого телефонного звонка.

"Воут... сообщил членам Палаты представителей-республиканцам, что администрация начнет массовое сокращение численности или увольнение федеральных служащих "через день или два"", - рассказали источники.

Politico отметило, что Воут и президент США Дональд Трамп пригрозили оказать максимальное давление на демократов во время приостановки работы правительства.

В частности, республиканцы в Сенате надеются в ближайшие дни привлечь на свою сторону дополнительных демократов, чтобы те проголосовали за временную меру, предлагаемую республиканцами, что положит конец противостоянию.

Что предшествовало

Напомним, в среду 1 октября федеральное правительство США частично приостановило свою работу. Либо проще говоря, наступил шатдаун, поскольку республиканцы и демократы не смогли договорится по бюджетным расходам.

Теперь на время этого периода государственные ведомства превращают свою работу, останавливаются социальные программы, а сотни госсотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

По оценкам экономических советников президент США Дональда Трампа, страна может еженедельно терять 15 млрд долларов. А если шатдаун продлиться месяц, тогда он приведет к еще 43 тысячам безработных.

Подробный разбор, почему наступил шатдаун, как он повлияет на курс доллара, и не только - читайте в материале РБК-Украина.

