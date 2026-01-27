Знову рекордний курс євро. Як подорожчала валюта з початку року

Курс валют: головне

Як зріс офіційний курс

Скільки коштує євро в обмінниках

Наскільки подорожчала валюта з початку року

Офіційний курс євро на 28 січня становив 51,23 гривень, що на 17 копійок вище за значення 27 січня. Курс долара на 28 січня встановлено на рівні 42,96 гривень (-0,17 гривень до попереднього дня).

Вартість на готівковому ринку

У касах банків та обмінних пунктах курс продажу євро з ранку зріс трохи - середній курс продажу знизився на 3 копійки - з 51,47 до 51,44 гривень. Курс купівлі євро тримається на тому ж рівні - 50,71 гривень.

Вартість долара на готівковому ринку знизилася протягом дня - з 42,80-43,37 гривень (купівля-продаж) до 42,73-43,29 гривень. Зниження становило 7-8 копійок.

Динаміка з початку року

З 1 січня (49,79 гривень) офіційний курс євро зріс на 1,44 гривень. При цьому, курс долара знизився на 61 копійку. Він активно почав зменшуватися з 19 січня, з цього дня до 28 січня курс валюти США просів на 45 копійок.

Середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку з 1 по 27 січня зросли на 73-77 копійок - до 42,72-43,28 гривень. За цей період, вартість євро на цьому сегменті валютного ринку зросла на 1,30-1,32 гривень - до 50,71-51,44 гривень.

На міжбанківському валютному ринку долар зріс від початку року на 79-84 копійки - до 42,96-43,01 гривень (купівля-продаж), а курси євро - на 1,56-1,61 гривні - до 51,03-51,09 гривень.