Знову рекордний курс євро. Як подорожчала валюта з початку року

Національний банк продовжує піднімати офіційний курс євро до нових рекордних значень, на 28 січня курс валюти Єврозони встановлено на рівні 51,23 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Як зріс офіційний курс
Скільки коштує євро в обмінниках
Наскільки подорожчала валюта з початку року
Офіційний курс євро на 28 січня становив 51,23 гривень, що на 17 копійок вище за значення 27 січня. Курс долара на 28 січня встановлено на рівні 42,96 гривень (-0,17 гривень до попереднього дня).
У касах банків та обмінних пунктах курс продажу євро з ранку зріс трохи - середній курс продажу знизився на 3 копійки - з 51,47 до 51,44 гривень. Курс купівлі євро тримається на тому ж рівні - 50,71 гривень.
Вартість долара на готівковому ринку знизилася протягом дня - з 42,80-43,37 гривень (купівля-продаж) до 42,73-43,29 гривень. Зниження становило 7-8 копійок.
З 1 січня (49,79 гривень) офіційний курс євро зріс на 1,44 гривень. При цьому, курс долара знизився на 61 копійку. Він активно почав зменшуватися з 19 січня, з цього дня до 28 січня курс валюти США просів на 45 копійок.
Середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку з 1 по 27 січня зросли на 73-77 копійок - до 42,72-43,28 гривень. За цей період, вартість євро на цьому сегменті валютного ринку зросла на 1,30-1,32 гривень - до 50,71-51,44 гривень.
На міжбанківському валютному ринку долар зріс від початку року на 79-84 копійки - до 42,96-43,01 гривень (купівля-продаж), а курси євро - на 1,56-1,61 гривні - до 51,03-51,09 гривень.
Нагадаємо, на 23 січня НБУ підняв офіційний курс євро до 50,65 гривень. На ранок 26 січня багато банків виставили курси продажу євро на рівні вище 51 гривні.
27 січня офіційний курс євро зріс до 51,06 гривень (+0,41 гривні щодо попереднього дня). Зростання вартості євро пояснюється зміцненням європейської валюти на тлі долара на міжнародному ринку, а зниження курсу долара до гривні - зменшеншенням попиту на валюту.