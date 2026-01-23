ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Нацбанк встановив вартість валюти на вихідні. Як змінюється роль євро

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 16:45
UA EN RU
Нацбанк встановив вартість валюти на вихідні. Як змінюється роль євро Фото: Офіційний курс долара становить 43,14 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк на 26 січня трохи знизив офіційний курс долара до 43,14 гривень, а курс євро підняв - до 50,65 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Які курси встановив НБУ

  • Як змінився готівковий ринок

  • Чи зростає роль євро

Офіційний курс долара на 26 січня становив 43,1391 гривень, що на 3 копійки нижче значення 20 січня.

Курс євро на 26 січня встановлено на рівні 50,65 гривень (+0,13 гривень до попереднього дня).

Готівковий ринок

На 16:20 середній курс купівлі долара в касах банків і обмінних пунктах становив 42,90-43,45 гривень відповідно. Ці значення на 1-2 копійки більші порівняно з курсами, які встановилися на ринку ввечері 22 січня.

Середня вартість євро на готівковому ринку становила 50,33-50,99 гривень (купівля-продаж). Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 11 копійок.

Зростаюча роль євро

Історично долар США завжди займав левову частку в кошику резервів більшості країн, але останнім часом курс долара став доволі турбулентним і зросло значення євро як більш стабільної валюти. Це призвело до зростання інтересу до європейської валюти як резервної.

"Ми дійсно спостерігаємо зростання "інтересу" до євро як більш передбачуваної валюти в кошику резервів. Що стосується формування заощаджень, то дійсно євро стає все більш привабливим, хоча б у короткостроковій перспективі", - зазначив провідний експерт департаменту глобальних ринків АТ "ОТП БАНК" Євген Міюц у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, на 23 січня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,17 гривень (-0,01 гривень до попереднього дня) і курс євро на рівні 50,52 гривень (-0,15 гривень).

За період 1-21 січня курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків знизилися на 3-8 копійок - до 42,92-43,47 гривень. Водночас вартість євро на готівковому ринку зросла на 86-91 копійку - до 50,30-50,96 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів