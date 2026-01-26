Банки підняли вартість євро вище 51 гривні. Якого курсу очікувати в лютому
Найбільші банки продають євро в касах за курсами в діапазоні 51,10 - 51,60 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
Головне
-
яка вартість валюти в банках,
-
який курс на міжбанку,
-
що очікувати в лютому від курсів НБУ
26 січня курс продажу євро в таких банках як "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Україна", "Укрексімбанк", "ПУМБ", OTP Bank та інших був на рівні 51,1-51,6 гривень. Наприклад, у "ПриватБанку" курс продажу становить 51,50 гривень, в "Ощадбанку" - також 51,5 гривень. Курси купівлі валюти Єврозони в банках коливаються в межах 50-50,9 гривень.
Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 26 січня зріс порівняно з ранком 23 січня (51,00 гривень) на 43 копійки і досяг 51,43 гривень.
Станом на ранок 26 січня середній курс продажу долара залишився на рівні попереднього робочого дня і становив 43,45 гривень.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,90 гривні (без змін із 23 січня), євро - по 50,63 гривні (+0,30 гривень).
Курс на міжбанку
Вартість євро до кінця торгів 23 січня на міжбанківському ринку зросла на 6-7 копійок - до 50,66-50,69 гривень (купівля-продаж), а курс долара знизився на 3-4 копійки - до 43,13-43,16 гривень.
Прогноз курсу на лютий
Наступного місяця прогнозується стабільна ситуація на валютному ринку. Базові макроекономічні показники не свідчать про наявність загроз коливань - інфляція перебуває під контролем, економіка працює без перекосів, очікування населення і бізнесу залишаються стриманими, говорить РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
"Наступного місяця офіційний курс долара може коливатися в межах 42,6-43,5 гривень, а євро - 49-51,5 гривень", - додав банкір.
Лєсовий зазначає, що не варто забувати про вплив воєнної ситуації, а саме ризики для енергетичної інфраструктури. Це може змінити настрої ринку в будь-який момент, вважає він.
Нагадаємо, що на 26 січня Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 50,65 гривень, що на 13 копійок вище за значення попереднього дня. Офіційний курс долара становив 43,14 гривень (-0,03 гривні).
Рекордне значення офіційного курсу євро було 21 січня - 50,71 гривень, а долара - 19 січня, і воно становило 43,41 гривні.