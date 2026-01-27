Снова рекордный курс евро. Как подорожала валюта с начала года

Курс валют: главное

Как вырос официальный курс

Сколько стоит евро в обменниках

Насколько подорожала валюта с начала года

Официальный курс евро на 28 января составил 51,23 гривен, что на 17 копеек выше значения 27 января. Курс доллара на 28 января установлен на уровне 42,96 гривен (-0,17 гривен к предыдущему дню).

Стоимость на наличном рынке

В кассах банков и обменных пунктах курс продажи евро с утра вырос немного - средний курс продажи снизился на 3 копейки - с 51,47 до 51,44 гривен. Курс покупки евро держиться на том же уровне - 50,71 гривен.

Стоимость доллара на наличном рынке снизилась на протяжении дня - с 42,80-43,37 гривен (покупка-продажа) до 42,73-43,29 гривен. Снижение составило 7-8 копеек.

Динамика с начала года

С 1 января (49,79 гривен)официальный курс евро вырос на 1,44 гривен. При этом, курс доллара снизился на 61 копейку. Он активно начал уменьшаться с 19 января, с этого дня до 28 января курс валюты США просел на 45 копеек.

Средние курсы покупки-продажи доллара на наличном рынке с 1 по 27 января выросли на 73-77 копеек - до 42,72-43,28 гривен. За этот период, стоимость евро на этом сегменте валютного рынка выросла на 1,30-1,32 гривен - до 50,71-51,44 гривен.

На межбанковском валютном рынке доллар вырос с начала года на 79-84 копейки - до 42,96-43,01 гривен (покупка-продажа), а курсы евро - на 1,56-1,61 гривну - до 51,03-51,09 гривен.