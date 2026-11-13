ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Знову обмеження: "Укренерго" анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада

20:20 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Знову обмеження: "Укренерго" анонсувало графіки відключення світла на 14 листопада Фото: "Укренерго" анонсувало відключення світла на завтра (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Завтра, 14 листопада, у частині українських областей цілодобово запровадять графіки відключення світла через пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили в компанії, обмеження торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.

За інформацією Укренерго, графіки діятимуть у таких форматах:

  • для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності;

  • для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

Енергетики працюють цілодобово, аби відновити пошкоджене обладнання та мережі якомога швидше.

Громадян закликають перевіряти актуальні графіки відключень безпосередньо на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, що через аварію в електромережі частина Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області може залишатися без світла до 20 годин на добу.

Водночас, як пояснювали у ДТЕК, тривалі відключення електроенергії у регіоні спричинені пошкодженням 10 енергетичних об'єктів компанії протягом останнього тижня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК Укренерго Графіки відключення світла Енергетики
Новини
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Інституту травматології у Києві
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS