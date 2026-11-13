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Снова ограничения: "Укрэнерго" анонсировало графики отключения света на 14 ноября

20:20 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Снова ограничения: "Укрэнерго" анонсировало графики отключения света на 14 ноября Фото: "Укрэнерго" анонсировало отключение света на завтра (Getty Images)
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Завтра, 14 ноября, в части украинских областей круглосуточно введут графики отключения света из-за повреждения энергосистемы в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в компании, ограничения коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.

По информации Укрэнерго, графики будут действовать в следующих форматах:

  • для промышленности введены графики ограничения мощности;

  • для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 3 очередей.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети как можно скорее.

Граждане призывают проверять актуальные графики отключений непосредственно на официальных страницах своего оператора системы распределения.

Напомним, что из-за аварии в электросети часть Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области может оставаться без света до 20 часов в сутки.

В то же время, как объясняли в ДТЭК, длительные отключения электроэнергии в регионе были вызваны повреждением 10 энергетических объектов компании в течение последней недели.

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