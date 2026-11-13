Снова ограничения: "Укрэнерго" анонсировало графики отключения света на 14 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети как можно скорее.

для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 3 очередей.

По информации Укрэнерго, графики будут действовать в следующих форматах:

Как отметили в компании, ограничения коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.

Напомним, что из-за аварии в электросети часть Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области может оставаться без света до 20 часов в сутки.

В то же время, как объясняли в ДТЭК, длительные отключения электроэнергии в регионе были вызваны повреждением 10 энергетических объектов компании в течение последней недели.