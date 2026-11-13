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Три райони Київщини можуть залишатися без світла до 20 годин на добу, - чиновник

17:50 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Три райони Київщини можуть залишатися без світла до 20 годин на добу, - чиновник Фото: відключення світла в Київській області (Getty Images)
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У частині Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області світло може зникати до 20 годин на добу через аварію в електромережі.

Про це заявив голова Гатненської громади Олександр Паламарчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

За словами посадовця, сталося аварійне відключення на лінії потужністю 110 кВт. Через пошкодження наразі в цих районах вдалося заживити лише одну чергу споживачів.

"Приблизно 3 години світло є і 18 немає, але це приблизно. Можливо трохи більше буде світла і трохи менше не буде, а можливо 2 години буде і 20 не буде. Зараз аварійники працюють над тим, щоб полагодити те пошкодження", - зазначив Олександр Паламарчук.

Наразі фахівці ДТЕК вже працюють на місці аварії, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання в постраждалих громадах.

Нагадаємо, що ввечері 12 листопада у трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла через російську атаку на енергооб'єкти. На решті території регіону продовжували діяти стабілізаційні графіки.

Водночас енергетики зазначають, що Росія значно посилила атаки на українську енергетику, а постійні обстріли та повітряні тривоги суттєво ускладнюють відновлення пошкоджених електростанцій.

Докладніше про те, у яких умовах електрики ремонтують мережі під постійною загрозою ударів, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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