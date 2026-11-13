Чому на Київщині тривають відключення світла: у ДТЕК назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК .

"Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Наші енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад", - розповіли у компанії.

Зазначається, що обстріли пошкоджують не лише місцеві мережі, а й високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. З цієї причини застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення.

"Є й інша проблема. Коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня", - пояснили у ДТЕК.