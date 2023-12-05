Знову ігнор? Вірменія не приїде на чергову зустріч в рамках ОДКБ

"Голова Національних Зборів Вірменії Ален Симонян не візьме участі у виїзному засіданні Ради Парламентської Асамблеї ОДКБ, яке відбудеться у Москві 19 грудня", - повідомила прессекретар голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян.

Зазначається, що у засіданні також не візьме участь делегація Національних Зборів Республіки Вірменія.

"Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом", - зазначила Хачатрян.

Зазначимо, раніше вірменський прем'єр Нікол Пашинян проігнорував саміт ОДКБ, який пройшов 23 листопада у Мінську.

Офіційні особи Вірменії також не брали участь у засіданнях, що передували сесії Ради ОДКБ, за участю міністрів закордонних справ та оборони та секретарів Ради безпеки країн ОДКБ.

Експерти та політологи припускають, що таким чином Вірменія готується до повного виходу з ОДКБ. Такий самий сценарій, можливо, очікує і Казахстан через погіршення політичних відносин з РФ на тлі посилення санкцій.