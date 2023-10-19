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Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні

Четвер 19 жовтня 2023 13:03
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Казахстан заборонив експорт до РФ товарів, які можуть бути використані у війні Фото: Казахстан заборонив експорт у РФ 106 високотехнологічних товарів (flickr by Arijit Sen)
Автор: Володимир Костирін

Казахстан ввів обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Росії, які можна використовувати у війні. Під заборону потрапили 106 видів товарів.

Про це заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв, передає РБК-Україна з посиланням на агентство КазТАГ.

Казахський чиновник зазначив у кулуарах сенату у четвер, 19 жовтня, що країна продовжує експортувати до РФ усі групи товарів "крім тих, що належать до війни - на них накладено обмеження".

"Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав він.

Торебаєв пояснив, що серед товарів, що потрапили під заборону, є дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватись у ході війни.

Також казахський віце-міністр розповів, що дані 106 найменувань товарів не виробляються в країні, і додав, що вони реекспортувалися через Казахстан "раніше".

"Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт - ні. Вони (виробляються - Ред.,) не тільки на Заході, а й в інших країнах", - заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану.

Нагадаємо, наприкінці вересня Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на брифінгу в Німеччині заявив, що Астана підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України та не дасть Москві можливість їх обійти.

Позиція Казахстану щодо війни РФ проти України

Астана відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.

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