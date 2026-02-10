Знову з графіками? Як відключатимуть світло в Україні 11 лютого

В середу, 11 лютого, в усіх областях України діятимуть відключення світла за графіками. Крім того, для промисловості будуть застосовуватись обмеження потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіками.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 лютого, окупанти завдали цинічного удару по енергетиці Одеської області - постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

Раніше, в ніч на 7 лютого, росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Для своїх атак ворог застосував стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні дрони.

Тієї ночі росіяни били по різних регіонах України, однак основною ціллю стали саме західні області. В "Укренерго" повідомляли про масовану атаку на об'єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів ввели аварійні відключення світла.

Згідно з даними Кабміну, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

Ба більше, у ДТЕК ввечері повідомили, що у Києві світло подають лише на 1,5-2 години на добу, додавши, що найближчі дні будуть важкими. Проте енергетикам вдалось стабілізувати систему, тож зранку 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключень.

Сьогодні український президент Володимир Зеленський наголосив, що не у всіх областях проблеми зі світлом вирішуються вчасно. Він також анонсував висновки щодо цього.