Знову бреше? Експерт оцінив, чи реальні втрати "вагнерівців" у Бахмуті назвав Пригожин

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин завжди маніпулює інформацією. Відповідно цифри, які він озвучує щодо втрат в Бахмуті не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

"Я думаю, що Пригожин як завжди маніпулює інформацією, адже довіряти нашому противнику щонайменше не варто. Пригожин бреше щоразу, коли відкриває рота, а це означає, що цифри щодо його втрат такі, що не відповідають дійсності", - сказав Селезньов.

З приводу реальних цифр, військовий експерт привів слова американського президента Джо Байдена, який повідомляв, що росіяни загалом втратили під час штурму Бахмута 100 тисяч вбитими та пораненими.

"Звісно, ми можемо міркувати, скільки поранених, а скільки вбитих. Український міністр оборони називав цифру десь 70 000", - додав він.

Селезньов також зазначив, що Пригожин часто робить інформаційні вкиди, а отже довіряти його статистиці не варто.

"Щодо втрат Вагнера, певною мірою у мене це викликало здивування, я не думав, що у Пригожина настільки велике військо. Можливо, це не конструктивна позиція, але не вірю я в те, що він готовий розповідати про реальні втрати", - додав він.

Що говорить Пригожин про втрати в Бахмуті

Після своїх заяв про снарядний голод та слів про вихід "вагнерівців" з Бахмуту, що нібито відбудеться 25 травня, Пригожин начебто вирішив розкрити правду про реальні втрати своїх військових в боях за Бахмут.

"За час ведення "спецоперації" я вибрав 50 тисяч ув'язнених, із них загинуло близько 20%. Їх загинуло рівно стільки ж, скільки й тих, хто прийшов до нас за контрактом. Приблизно ще 20% - це поранені, які не можуть повернутися протягом трьох місяців", - заявив він в інтерв'ю пропагандисту Костянтину Долгову.

Зауважимо, що під час війни Росії проти України, "вагнерівці" фактично стали головною штурмовою силою від РФ на Бахмутському напрямку.

Розвіювання міфів щодо заяв Пригожина

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розвіяв заяви Пригожина про те, що нібито керівництво РФ припинило постачати їм зброю та снаряди й вони більше не можуть воювати на Бахмутському напрямку.

За даними представника штабу операції Об'єднаних сил, на наступну добу після даних заяв, на напрямку Донбасу загалом відбулося 524 обстріли з боку росіян.

"Тому розмови їхні про якісь снарядний голод - це фейк. 28 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупантів знищено, 216 було поранено і п'ятеро потрапили в полон", - повідомив Череватий.

Детальніше про ситуацію в Бахмуті та мотиви, які переслідує Пригожин можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

До того ж Пригожин вже повідомляв, що його найманці покинуть Бахмут 10 травня, однак попри голосні заяви, цього не сталось.

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