Череватий спростував фейк про "снарядний голод" росіян у Бахмуті

Протягом останньої доби на напрямку Бахмуту було зафіксовано 28 випадків військових бойових дій та 524 ворожі обстріли. В результаті яких було знищено 203 ворожих бійців, поранено 216 та ще 5 взято в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого під час телемарафону.

За даними представника штабу операції Об'єднаних сил, за останню добу на напрямку Донбасу загалом відбулися 524 обстріли з боку росіян.

"Тому розмови їхні про якісь снарядний голод - це фейк. 28 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупантів знищено, 216 було поранено і п'ятеро потрапили в полон. Також було знищено 11 БМП, два бронетранспортери, легкий артилерійський тягач, п'ять польових складів з боєприпасами й один БПЛА типу "Зала", - повідомив речник, додавши, що ситуація на цьому напрямку складна, однак контрольована Силами оборони.

Відповідаючи на запитання, що стоїть за заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, Череватий зазначив, що за цим стоїть військова катастрофа.

"Військова катастрофа стоїть за цими заявами. Тому що якщо американські джерела оцінюють в 100 тисяч втрати на цьому напрямку пораненими й вбитими, вбитими 20 тисяч - це ще дуже консервативний підрахунок. Якщо щодоби вони втрачають не менше 100 вбитими, а останнім часом і більше, й не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в’язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитись", - сказав речник.

А відтак, за словами Череватого, людина, яка мріяла про якусь військово-політичну суб’єктність, яка мріяла, що вона "буде лендлордом і наріже якісь землі в окупованих територіях, і взагалі на багато що буде впливати", тепер вимушена відрапортувати, чому не вдалось цього досягнути й захопити те, що було обіцяно.

Речник водночас зазначив, що "вагнерівці" поки що становлять атакуючу більшість на цьому напрямку, проте через великі втрати все більше змушені задіювати підрозділи регулярного війська окупантів.

Нагадаємо, у Офісі президента України вважають, що голова ПВК "Вагнера" досяг максимально невигідного становища в Бахмуті, оскільки кожен з наступних його кроків, ймовірно, призведе до його ліквідації.

З чого усе почалось?

Нещодавно Пригожин заявив про намір вивести власних найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод". Голова Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров, зі свого боку, відзначив, що чеченські підрозділи "Ахмат" готові замінити ПВК на їх позиціях, щоб продовжити штурм.

Пізніше стало відомо про те, що голова ПВК "Вагнера" все ж отримав запевнення від Міноборони про те, що його найманцям нададуть боєприпаси. Також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.

Станом на 10:40, 10 травня у своєму відеозверненні Пригожин заявив, що його найманці нібито так й не отримали боєприпаси.

Зрештою, згідно з даними ISW, нездатність терориста виконати свою погрозу відходу з Бахмута свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від Міноборони Росії.

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