ВНО больше не считается: какие результаты НМТ действительны для поступления в 2025 году

В 2025 году поступление в вузы возможно только по результатам НМТ 2022-2025 годов - ВНО больше не учитывается. Абитуриентам также запрещено комбинировать результаты тестов разных лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное предприятие "Инфоресурс" .

В 2025 году абитуриенты смогут поступать в вузы только по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ), составленного в 2022, 2023, 2024 или 2025 годах. Данные о прохождении внешнего независимого оценивания (ВНО) уже не принимаются.

Отмечается, что комбинировать результаты НМТ разных лет нельзя, ведь это целостный тест. Например, не разрешается использовать украинский язык с НМТ-2025, а математику с НМТ-2024.

Абитуриент должен выбрать один годовой сертификат с самыми высокими баллами и зарегистрировать электронный кабинет именно на его основе. Позже другие сертификаты можно добавить в систему, но участие во вступительной кампании осуществляется только по одному из них.



Как можно использовать результаты НМТ (инфографика: ГП "Инфоресурс")

В ГП "Инфоресурс" обращают внимание на то, что формула расчета конкурсного балла отличается в зависимости от года сдачи НМТ. Поэтому важно учитывать это при выборе сертификата для поступления.

Отметим, НМТ заменил ВНО в связи с полномасштабной войной и используется как единственный вступительный тест в вузы с 2022 года.