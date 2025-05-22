ВНО больше не считается: какие результаты НМТ действительны для поступления в 2025 году
В 2025 году поступление в вузы возможно только по результатам НМТ 2022-2025 годов - ВНО больше не учитывается. Абитуриентам также запрещено комбинировать результаты тестов разных лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное предприятие "Инфоресурс".
В 2025 году абитуриенты смогут поступать в вузы только по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ), составленного в 2022, 2023, 2024 или 2025 годах. Данные о прохождении внешнего независимого оценивания (ВНО) уже не принимаются.
Отмечается, что комбинировать результаты НМТ разных лет нельзя, ведь это целостный тест. Например, не разрешается использовать украинский язык с НМТ-2025, а математику с НМТ-2024.
Абитуриент должен выбрать один годовой сертификат с самыми высокими баллами и зарегистрировать электронный кабинет именно на его основе. Позже другие сертификаты можно добавить в систему, но участие во вступительной кампании осуществляется только по одному из них.
Как можно использовать результаты НМТ (инфографика: ГП "Инфоресурс")
В ГП "Инфоресурс" обращают внимание на то, что формула расчета конкурсного балла отличается в зависимости от года сдачи НМТ. Поэтому важно учитывать это при выборе сертификата для поступления.
Отметим, НМТ заменил ВНО в связи с полномасштабной войной и используется как единственный вступительный тест в вузы с 2022 года.
Напомним, 14 мая стартовала основная сессия НМТ - ключевой этап вступительной кампании 2025 года. Более 300 тысяч абитуриентов сдают тесты по четырем предметам за один день, в том числе и за рубежом. Минимальный балл для поступления на бюджет - 130. Результаты объявят до 4 июля.
Абитуриенты, которые пропустили основную сессию НМТ или не смогли завершить тест по уважительным причинам, могут сдать его во время дополнительной сессии. Для этого надо в течение трех рабочих дней подать заявление и подтверждающие документы в региональный центр. Сделать это можно по почте, по электронной почте или лично.
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