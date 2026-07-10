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Знижки від Укрзалізниці: коли діти можуть їхати безкоштовно і які умови на закордонні поїзди

08:07 10.07.2026 Пт
2 хв
На поїздках у яку країну можна заощадити понад 60% вартості квитка?
aimg Василина Копитко
Для купівлі квитка зі знижкою потрібно пред'явити документ, що вказує вік дитини (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia

Для українських пасажирів, які подорожують разом із дітьми, діють спеціальні пільгові тарифи як на внутрішні, так і на міжнародні рейси. Розмір знижки залежить від віку дитини, напрямку поїздки та того, чи займає вона окреме місце.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Головне:

  • Безкоштовний проїзд: Діти до 3 років можуть подорожувати безкоштовно без окремого місця до країн ЄС та зворотно, до 4 років - у Молдову, до 5 років - Україною.
  • Знижки для старших дітей: Є фіксовані знижки (від 25% до 64%) залежно від країни призначення.
  • Міжнародні особливості: Вартість міжнародних квитків розраховується окремо для кожної країни за спеціальними віковими категоріями.
  • Окремі місця: Якщо дитина молодшого віку займає окреме місце, на неї поширюються відповідні вікові знижки.

Подорожі Україною

Діти до 5 років можуть подорожувати з батьками безкоштовно, але без окремого місця. Для дітей віком від 6 до 13 років включно при поїздках внутрішнім залізничним сполученням діє знижка 25% від тарифної вартості квитка.

Для отримання знижки під час купівлі квитка необхідно обов’язково вказувати вік дитини та мати при собі документ, що його підтверджує.

Читайте також: Комфорт у дорозі: "Укрзалізниця" додала нові вагони на популярний напрямок

Правила знижок на міжнародні рейси

Ви можете не купувати окремий квиток (дитина їде без місця) у таких випадках:

  • До Молдови: до 4 років включно.
  • До країн ЄС (Польща, Румунія, Словаччина, Австрія, Угорщина): до 3 років включно.

Знижки для дітей:

  • Молдова: для дітей від 5 до 9 років включно знижка складає 62-64%.
  • Країни ЄС: застосовується знижка 50% від вартості квитка (знижка не поширюється на вартість плацкарти).

Вартість міжнародних квитків до країн ЄС розраховується з урахуванням проїзду територією кожної держави окремо. Відповідно, для застосування знижок діють різні вікові ліміти:

  • По Україні: від 4 до 11 років включно.
  • Польща та Словаччина: від 6 до 15 років включно.
  • Австрія, Угорщина, Румунія: від 6 до 14 років включно.

Читайте також про те, що зараз діє програма "3000 км Україною", яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею на дистанцію 3 тис. км. Однак ця послуга діє виключно на окремі напрямки та поїзди.

Раніше ми писали про те, за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах і на яку суму.

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