Знижки від Укрзалізниці: коли діти можуть їхати безкоштовно і які умови на закордонні поїзди

Для українських пасажирів, які подорожують разом із дітьми, діють спеціальні пільгові тарифи як на внутрішні, так і на міжнародні рейси. Розмір знижки залежить від віку дитини, напрямку поїздки та того, чи займає вона окреме місце.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
Діти до 5 років можуть подорожувати з батьками безкоштовно, але без окремого місця. Для дітей віком від 6 до 13 років включно при поїздках внутрішнім залізничним сполученням діє знижка 25% від тарифної вартості квитка.
Для отримання знижки під час купівлі квитка необхідно обов’язково вказувати вік дитини та мати при собі документ, що його підтверджує.
Ви можете не купувати окремий квиток (дитина їде без місця) у таких випадках:
Знижки для дітей:
Вартість міжнародних квитків до країн ЄС розраховується з урахуванням проїзду територією кожної держави окремо. Відповідно, для застосування знижок діють різні вікові ліміти:
Читайте також про те, що зараз діє програма "3000 км Україною", яка дозволяє українцям безкоштовно подорожувати залізницею на дистанцію 3 тис. км. Однак ця послуга діє виключно на окремі напрямки та поїзди.
Раніше ми писали про те, за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах і на яку суму.