Скидки от Укрзализныци: когда дети могут ехать бесплатно и какие условия на заграничные поезда

Для украинских пассажиров, путешествующих вместе с детьми, действуют специальные льготные тарифы как на внутренние, так и международные рейсы. Размер скидки зависит от возраста ребенка, направления поездки и того, занимает ли он отдельное место.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Дети до 5 лет могут путешествовать с родителями бесплатно, но без отдельного места. Для детей от 6 до 13 лет включительно при поездках по внутреннему железнодорожному сообщению действует скидка 25% от тарифной стоимости билета.
Для получения скидки при покупке билета необходимо обязательно указывать возраст ребенка и иметь при себе подтверждающий его документ.
Вы можете не покупать отдельный билет (ребенок едет без места) в следующих случаях:
Скидки для детей:
Стоимость международных билетов в страны ЕС рассчитывается с учетом проезда по территории каждого государства отдельно. Соответственно, для применения скидок действуют разные возрастные лимиты:
Читайте также о том, что сейчас действует программа "3000 км по Украине", которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на дистанцию 3 тыс. км. Однако эта услуга действует исключительно на отдельные направления и поезда.
Раньше мы писали о том, за что могут оштрафовать пассажиров в поездах и на какую сумму.