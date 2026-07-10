Скидки от Укрзализныци: когда дети могут ехать бесплатно и какие условия на заграничные поезда

Для украинских пассажиров, путешествующих вместе с детьми, действуют специальные льготные тарифы как на внутренние, так и международные рейсы. Размер скидки зависит от возраста ребенка, направления поездки и того, занимает ли он отдельное место.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Главное: Бесплатный проезд: Дети до 3 лет могут путешествовать бесплатно без отдельного места в страны ЕС и обратно, до 4 лет - в Молдову, до 5 лет - по Украине.

Дети до 3 лет могут путешествовать бесплатно без отдельного места в страны ЕС и обратно, до 4 лет - в Молдову, до 5 лет - по Украине. Скидки для детей постарше: Существуют фиксированные скидки (от 25% до 64%) в зависимости от страны назначения.

Существуют фиксированные скидки (от 25% до 64%) в зависимости от страны назначения. Международные особенности: Стоимость международных билетов рассчитывается отдельно для каждой страны по специальным возрастным категориям.

Стоимость международных билетов рассчитывается отдельно для каждой страны по специальным возрастным категориям. Отдельные места: Если ребенок младшего возраста занимает отдельное место, на него распространяются соответствующие возрастные скидки.

Путешествия по Украине

Дети до 5 лет могут путешествовать с родителями бесплатно, но без отдельного места. Для детей от 6 до 13 лет включительно при поездках по внутреннему железнодорожному сообщению действует скидка 25% от тарифной стоимости билета.

Для получения скидки при покупке билета необходимо обязательно указывать возраст ребенка и иметь при себе подтверждающий его документ.

Правила скидок на международные рейсы

Вы можете не покупать отдельный билет (ребенок едет без места) в следующих случаях:

В Молдову: до 4 лет включительно.

до 4 лет включительно. В страны ЕС (Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Венгрия): до 3 лет включительно.

Скидки для детей:

Молдова: для детей от 5 до 9 лет включительно скидка составляет 62-64% .

для детей от 5 до 9 лет включительно скидка составляет . Страны ЕС: применяется скидка 50% стоимости билета (скидка не распространяется на стоимость плацкарты).

Стоимость международных билетов в страны ЕС рассчитывается с учетом проезда по территории каждого государства отдельно. Соответственно, для применения скидок действуют разные возрастные лимиты: