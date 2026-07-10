Скидки от Укрзализныци: когда дети могут ехать бесплатно и какие условия на заграничные поезда
Для украинских пассажиров, путешествующих вместе с детьми, действуют специальные льготные тарифы как на внутренние, так и международные рейсы. Размер скидки зависит от возраста ребенка, направления поездки и того, занимает ли он отдельное место.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
- Бесплатный проезд: Дети до 3 лет могут путешествовать бесплатно без отдельного места в страны ЕС и обратно, до 4 лет - в Молдову, до 5 лет - по Украине.
- Скидки для детей постарше: Существуют фиксированные скидки (от 25% до 64%) в зависимости от страны назначения.
- Международные особенности: Стоимость международных билетов рассчитывается отдельно для каждой страны по специальным возрастным категориям.
- Отдельные места: Если ребенок младшего возраста занимает отдельное место, на него распространяются соответствующие возрастные скидки.
Путешествия по Украине
Дети до 5 лет могут путешествовать с родителями бесплатно, но без отдельного места. Для детей от 6 до 13 лет включительно при поездках по внутреннему железнодорожному сообщению действует скидка 25% от тарифной стоимости билета.
Для получения скидки при покупке билета необходимо обязательно указывать возраст ребенка и иметь при себе подтверждающий его документ.
Правила скидок на международные рейсы
Вы можете не покупать отдельный билет (ребенок едет без места) в следующих случаях:
- В Молдову: до 4 лет включительно.
- В страны ЕС (Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Венгрия): до 3 лет включительно.
Скидки для детей:
- Молдова: для детей от 5 до 9 лет включительно скидка составляет 62-64% .
- Страны ЕС: применяется скидка 50% стоимости билета (скидка не распространяется на стоимость плацкарты).
Стоимость международных билетов в страны ЕС рассчитывается с учетом проезда по территории каждого государства отдельно. Соответственно, для применения скидок действуют разные возрастные лимиты:
- В Украине: от 4 до 11 лет включительно.
- Польша и Словакия: от 6 до 15 лет.
- Австрия, Венгрия, Румыния: от 6 до 14 лет.
Читайте также о том, что сейчас действует программа "3000 км по Украине", которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на дистанцию 3 тыс. км. Однако эта услуга действует исключительно на отдельные направления и поезда.
Раньше мы писали о том, за что могут оштрафовать пассажиров в поездах и на какую сумму.