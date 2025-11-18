Зниження цін на нафту: Росія відновила завантаження в порту Новоросійська після ударів ЗСУ

Ціни на нафту знизились після того, як відновились завантаження на ключовому російському експортному хабі Новоросійська. Він зупинявся на два дні через атаку українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ціна на нафту марки Brent знизились на 19 центів або 0,3%, до 64,20 доларів за барель.
Водночас ціна на американську нафту марки WTI знизилась на 18 центів - до 59,91 долара за барель.
Обидва індекси зросли більше ніж на 2% в п'ятницю, завершивши тиждень з невеликим приростом після того, як експорт був призупинений у порту Новоросійська та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, що вплинуло на 2% світових поставок.
Днем раніше, 16 листопада, Reuters повідомляв про те, що Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму відновили операції з завантаження нафти. Під завантаженням стоять танкери російського "тіньового флоту" - Arlan класу Suezmax та Rodos класу Aframax.
Також джерела зазначили, що атака України на Новоросійськ пошкодила два нафтові причали. Удар України по Новоросійську став найруйнівнішою атакою на інфраструктуру експорту нафти росіян у Чорному морі.
"Шесхаріс" - великий нафтовий термінал у порту Новоросійська, який належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". За місяць термінал обробляє 35-40 великих танкерів - тобто не менше 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.
Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Українські ракети та ударні дрони при цьому атакували та пошкодили портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".
Пізніше росЗМІ написали, що у Новоросійську зупинили експорт нафти після нічної атаки дронів, а у самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.