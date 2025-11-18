Зниження цін на нафту: Росія відновила завантаження в порту Новоросійська після ударів ЗСУ

Ціна на нафту марки Brent знизились на 19 центів або 0,3%, до 64,20 доларів за барель.

Водночас ціна на американську нафту марки WTI знизилась на 18 центів - до 59,91 долара за барель.

Обидва індекси зросли більше ніж на 2% в п'ятницю, завершивши тиждень з невеликим приростом після того, як експорт був призупинений у порту Новоросійська та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, що вплинуло на 2% світових поставок.

Днем раніше, 16 листопада, Reuters повідомляв про те, що Новоросійськ та сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму відновили операції з завантаження нафти. Під завантаженням стоять танкери російського "тіньового флоту" - Arlan класу Suezmax та Rodos класу Aframax.

Також джерела зазначили, що атака України на Новоросійськ пошкодила два нафтові причали. Удар України по Новоросійську став найруйнівнішою атакою на інфраструктуру експорту нафти росіян у Чорному морі.