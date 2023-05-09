Зниження призовного віку з 27 до 25 років: законопроект внесли до ВР

До Верховної Ради внесли законопроект про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.
Законопроект про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.
Внесення таких поправок ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.
Раніше, Кабінет Міністрів Украни підтримав зниження призовного віку з 27 до 25 років.
В міністерстві оборони зазначили, що законопроект погоджений з іншими урядовими й безпековими структурами та спрямований на зміцнення обороноздатності держави.
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