Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет: законопроект внесли в ВР

В Верховную Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.
Внесение таких поправок инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины. Они объяснили, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.
Ранее Кабинет Министров Украины поддержал снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.
В министерстве обороны отметили, что законопроект согласован с другими правительственными и структурами безопасности и направлен на укрепление обороноспособности государства.
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