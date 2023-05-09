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Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет: законопроект внесли в ВР

Фото: в Украине могут снизить призывной возраст (rada gov ua)
Автор: Максим Шушко

В Верховную Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Внесение таких поправок инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины. Они объяснили, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.

Ранее Кабинет Министров Украины поддержал снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

В министерстве обороны отметили, что законопроект согласован с другими правительственными и структурами безопасности и направлен на укрепление обороноспособности государства.

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