Кабмін підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Кабінет Міністрів Украни підтримав зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабмін схвалив проект закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу". Законопроект передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Внесення поправок ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. У відомстві зазначили, що такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.