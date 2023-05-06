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Кабмін підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років

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Україна, Субота 06 травня 2023 01:24
Кабмін підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років Фото: Кабінет Міністрів підтримав зниження призовного віку в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Кабінет Міністрів Украни підтримав зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабмін схвалив проект закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу". Законопроект передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Внесення поправок ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. У відомстві зазначили, що такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

Ця ініціатива, як зазначають в міноборони погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами та спрямована на зміцнення обороноздатності держави.

Нагадаємо, як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні.

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