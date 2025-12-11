Знищуються ще на підходах: Сили оборони відповіли на заяву Путіна про "захоплення" Сіверська

Сіверськ на Слов'янському напрямку залишається під контролем Сил оборони України. Росіяни намагаються проникнути в місто невеликими групами під прикриттям несприятливих погодних умов, проте більшість з них знищується ще на підходах.

На Покровському напрямку окупанти 33 рази намагалися атакувати позиції українських воїнів у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. ЗСУ відбили 31 атаку, досі тривають бої.

"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", - йдеться у заяві Сил оборони.

У Мирнограді підрозділи ЗСУ утримують оборонні рубежі та знищують окупантів на підступах до міста.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - розповіли українські захисники.