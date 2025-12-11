Уничтожаются еще на подходах: Силы обороны ответили на заявление Путина о "захвате" Северска

Сегодня, 11 декабря, россияне 68 раз штурмовали позиции украинских защитников в зоне ответственности Оперативного командования "Восток". Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина, Северск остается под контролем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОК "Восток" в Facebook.
Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины. Россияне пытаются проникнуть в город небольшими группами под прикрытием неблагоприятных погодных условий, однако большинство из них уничтожается еще на подходах.
На Покровском направлении оккупанты 33 раза пытались атаковать позиции украинских воинов в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. ВСУ отбили 31 атаку, до сих пор продолжаются бои.
"Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника", - говорится в заявлении Сил обороны.
В Мирнограде подразделения ВСУ удерживают оборонительные рубежи и уничтожают оккупантов на подступах к городу.
"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - рассказали украинские защитники.
Напомним, российский диктатор в очередной раз нафантазировал успехи армии оккупантов. На этот раз Путин заявил о "захвате" Северска Донецкой области.
Отметим, 8 декабря проект DeepState написал о том, что российские оккупанты активизировали попытки захвата Северска Донецкой области. В частности, они начали стягивать в город пехоту. Аналитики добавили, что "город понемногу оказывается в руках врага".
В то же время в Оперативном командовании "Восток" 10 декабря отметили, что хотя ситуация в Северске напряженная, слухи о контроле российских оккупантов над городом являются ложными.