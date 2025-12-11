Уничтожаются еще на подходах: Силы обороны ответили на заявление Путина о "захвате" Северска

Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины. Россияне пытаются проникнуть в город небольшими группами под прикрытием неблагоприятных погодных условий, однако большинство из них уничтожается еще на подходах.

На Покровском направлении оккупанты 33 раза пытались атаковать позиции украинских воинов в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. ВСУ отбили 31 атаку, до сих пор продолжаются бои.

"Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника", - говорится в заявлении Сил обороны.

В Мирнограде подразделения ВСУ удерживают оборонительные рубежи и уничтожают оккупантов на подступах к городу.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - рассказали украинские защитники.