Знищують "Шахеди" та "Гербери": що відомо про нові дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit

Український проект ODIN успішно випробував і вже застосовує систему Antishaheed для знищення ворожих дронів "Шахед" і "Гербера" в повітрі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розробники дрона розповіли в Telegram
Як розповіли розробники, для збиття ворожих цілей застосовуються високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit власної розробки.
Основні технічні параметри високошвидкісного дрона-перехоплювача ODIN Win Hit:
швидкість руху в повітрі:
загальна тривалість місії польоту:
варіанти конфігурації залежно від часу доби застосування:
За словами розробників, ударною групою ODIN Night Crew, в основі якої пілоти проекту ODIN, вже здійснюється системне успішне знищення ворожих ударних БпЛА типу "Шахед-136" та "Гербера" в небі над Україною.
Команда ODIN вже почала впроваджувати спільні проекти з бойовими бригадами, адаптуючи систему Antishaheed для використання у підрозділах протидії дронам.
Сама концепція ODIN Antishaheed - це поєднання інженерних і програмних рішень власної розробки, об'єднаних в єдиний ефективний мобільний зенітний комплекс.
Основні переваги концепції ODIN Antishaheed:
Варіанти запуску високошвидкісних дронів-перехоплювачів ODIN Win Hit:
Нагадаємо, що Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.
Варто зауважити, що українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.
За словами президента Володимира Зеленського, українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.
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