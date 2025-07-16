Знищують "Шахеди" та "Гербери": що відомо про нові дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit

Дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, що Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.

Варто зауважити, що українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.

За словами президента Володимира Зеленського, українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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