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Знищують "Шахеди" та "Гербери": що відомо про нові дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit

Фото: дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit (t.me_fpv_odin)
Автор: Наталія Кава

Український проект ODIN успішно випробував і вже застосовує систему Antishaheed для знищення ворожих дронів "Шахед" і "Гербера" в повітрі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розробники дрона розповіли в Telegram

Як розповіли розробники, для збиття ворожих цілей застосовуються високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit власної розробки.

Основні технічні параметри високошвидкісного дрона-перехоплювача ODIN Win Hit:

швидкість руху в повітрі:

  • крейсерська - 200-220 км/год;
  • атакуюча - 280-300 км/год;

загальна тривалість місії польоту:

  • 7-10 хвилин;

варіанти конфігурації залежно від часу доби застосування:

  • "день/сутінки";
  • "ніч".

За словами розробників, ударною групою ODIN Night Crew, в основі якої пілоти проекту ODIN, вже здійснюється системне успішне знищення ворожих ударних БпЛА типу "Шахед-136" та "Гербера" в небі над Україною.

 

Команда ODIN вже почала впроваджувати спільні проекти з бойовими бригадами, адаптуючи систему Antishaheed для використання у підрозділах протидії дронам.

Сама концепція ODIN Antishaheed - це поєднання інженерних і програмних рішень власної розробки, об'єднаних в єдиний ефективний мобільний зенітний комплекс.

 

Основні переваги концепції ODIN Antishaheed:

  • оперативність розгортання мобільного зенітного комплексу;
  • максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей;
  • забезпечення високої точності ураження повітряних цілей;
  • помірна вартість комплексу (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).

Варіанти запуску високошвидкісних дронів-перехоплювачів ODIN Win Hit:

  • з наземного багаторазового мобільного пускового комплексу;
  • з ручної пускової платформи багаторазового застосування;
  • з повітря з використанням спеціальної баражуючої платформи-носія.

Дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, що Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.

Варто зауважити, що українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.

За словами президента Володимира Зеленського, українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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