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За тиждень дрони-перехоплювачі збили сотні "Шахедів", - Зеленський

Київ, Неділя 13 липня 2025 13:10
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За тиждень дрони-перехоплювачі збили сотні "Шахедів", - Зеленський Ілюстративне фото: Росія регулярно запускає по Україні "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Глава держави розповів, що за тиждень окупанти випустили по Україні:

  • понад 1800 дронів;
  • понад 1200 авіабомб;
  • 83 ракети.

"Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей", - зазначив президент.

За його словами, незважаючи на такий план Москви, були й хороші результати роботи сил протиповітряної оборони.

"Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі - уже сотні збитих російсько-іранських "Шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами цього тижня була про масштабування цієї технології", - додав Зеленський.

Він наголосив, що росіяни використовують "Шахеди" як інструмент для затягування війни. Таку загрозу необхідно нейтралізувати, щоб запрацювала дипломатія.

"Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, які посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" (G7 - ред.) і всіх партнерів", - додав президент.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, росіяни регулярно запускають по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед".

Лише нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти планують запускати по 1000 дронів-камікадзе на добу. Для того, щоб їх знищувати, планується використовувати дрони-перехоплювачі.

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