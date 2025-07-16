Уничтожают "Шахеды" и "Герберы": что известно о новых дронах-перехватчиках ODIN Win Hit

Дроны-перехватчики

Напомним, что Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Стоит заметить, что украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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