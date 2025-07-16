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Уничтожают "Шахеды" и "Герберы": что известно о новых дронах-перехватчиках ODIN Win Hit

Фото: дроны-перехватчики ODIN Win Hit (t.me_fpv_odin)
Автор: Наталья Кава

Украинский проект ODIN успешно испытал и уже применяет систему Antishaheed для уничтожения вражеских дронов "Шахед" и "Гербера" в воздухе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом разработчики дрона рассказали в Telegram

Как рассказали разработчики, для сбивания вражеских целей применяются высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win Hit собственной разработки.

Основные технические параметры высокоскоростного дрона-перехватчика ODIN Win Hit:

скорость движения в воздухе:

  • крейсерская - 200-220 км/ч;
  • атакующая - 280-300 км/ч;

общая продолжительность миссии полета:

  • 7-10 минут;

варианты конфигурации в зависимости от времени суток применения:

  • "день/сумерки";
  • "ночь".

По словам разработчиков, ударной группой ODIN Night Crew, в основе которой пилоты проекта ODIN, уже осуществляется системное успешное уничтожение вражеских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и "Гербера" в небе над Украиной.

 

Команда ODIN уже начала внедрять совместные проекты с боевыми бригадами, адаптируя систему Antishaheed для использования в подразделениях противодействия дронам.

Сама концепция ODIN Antishaheed - это сочетание инженерных и программных решений собственной разработки, объединенных в единый эффективный мобильный зенитный комплекс.

 

Основные преимущества концепции ODIN Antishaheed:

  • оперативность развертывания мобильного зенитного комплекса;
  • максимальная адаптивность к условиям работы подразделений и траектории движения воздушных целей;
  • обеспечение высокой точности поражения воздушных целей;
  • умеренная стоимость комплекса (по сравнению с имеющимися на рынке альтернативными антидроновими решениями).

Варианты запуска высокоскоростных дронов-перехватчиков ODIN Win Hit:

  • с наземного многоразового мобильного пускового комплекса;
  • с ручной пусковой платформы многоразового применения;
  • с воздуха с использованием специальной барражирующей платформы-носителя.

 

Дроны-перехватчики

Напомним, что Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Стоит заметить, что украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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