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"Знищили роту та бригаду". Окупант скаржиться на великі втрати РФ (перехоплення)

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Субота 08 квітня 2023 18:36
"Знищили роту та бригаду". Окупант скаржиться на великі втрати РФ (перехоплення) Ілюстративне фото: окупант поскаржився на великі втрати РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України. Зокрема, українські захисники знищили ворожу роту та бригаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський солдат у розмові з товаришем по службі розповідає, що росіяни отримують по зубах від українських військових. На тлі таких новин він вже готується втікати з фронту у квітні, якщо там "все буде погано".

При цьому окупант скаржиться, що солдати РФ не можуть прорвати оборону українських захисників, незважаючи на постійні авіаудари та обстріли "Градами". Водночас, Росія, за його словами, набирає штурмові загони. Їх хочуть сформувати з допомогою добровольців.

"А ти знав, що тут з 83-ї якийсь командир загинув повністю з бригадою (зазвичай складається з 2-8 тисяч осіб - ред.) зі своєю. Їх знищили перед тим, як ми сюди приїхали. Потім знищили роту, 100 людей", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили один з підрозділів росіян і зайняли їхні позиції.

Також ми писали, що українські десантники знищили польовий табір ворога в Донецькій області.

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