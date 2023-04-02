Українські десантники знищили підрозділ РФ, зайнявши його позиції

Українські десантники знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції на одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків", - йдеться в повідомленні. Як розповів один з українських десантників "Красінь", вони тільки заскочили в окопи, він вже зустрівся з окупантами "очі в очі", відстань була десь три метри. "Ми з такою швидкістю рухались, що їх артилерія не встигала наводитись. Ми продвигаємось, вони ззаду відпрацьовують. Так ми зачистили всі окопи та зайняли позиції", - розповів він.