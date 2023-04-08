ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Уничтожили роту и бригаду". Оккупант жалуется на большие потери РФ (перехват)

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 18:36
"Уничтожили роту и бригаду". Оккупант жалуется на большие потери РФ (перехват) Иллюстративное фото: оккупант пожаловался на большие потери РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают нести большие потери на войне против Украины. В частности, украинские защитники уничтожили вражескую роту и бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре с сослуживцем рассказывает, что россияне получают по зубах от украинских военных. На фоне таких новостей он уже готовится сбегать с фронта в апреле, если там "все будет плохо".

При этом оккупант жалуется, что солдаты РФ не могут прорвать оборону украинских защитников, несмотря на постоянные авиаудары и обстрелы "Градами". В то же время Россия, по его словам, набирает штурмовые отряды. Их хотят сформировать за счет добровольцев.

"А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой (обычно состоит из 2-8 тысяч человек - ред.) со своей. Их уничтожили перед тем, как мы сюда приехали. Потом уничтожили роту, 100 человек", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян