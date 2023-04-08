"Уничтожили роту и бригаду". Оккупант жалуется на большие потери РФ (перехват)
Россияне продолжают нести большие потери на войне против Украины. В частности, украинские защитники уничтожили вражескую роту и бригаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российский солдат в разговоре с сослуживцем рассказывает, что россияне получают по зубах от украинских военных. На фоне таких новостей он уже готовится сбегать с фронта в апреле, если там "все будет плохо".
При этом оккупант жалуется, что солдаты РФ не могут прорвать оборону украинских защитников, несмотря на постоянные авиаудары и обстрелы "Градами". В то же время Россия, по его словам, набирает штурмовые отряды. Их хотят сформировать за счет добровольцев.
"А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой (обычно состоит из 2-8 тысяч человек - ред.) со своей. Их уничтожили перед тем, как мы сюда приехали. Потом уничтожили роту, 100 человек", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.
Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.
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