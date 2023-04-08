"Уничтожили роту и бригаду". Оккупант жалуется на большие потери РФ (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре с сослуживцем рассказывает, что россияне получают по зубах от украинских военных. На фоне таких новостей он уже готовится сбегать с фронта в апреле, если там "все будет плохо".

При этом оккупант жалуется, что солдаты РФ не могут прорвать оборону украинских защитников, несмотря на постоянные авиаудары и обстрелы "Градами". В то же время Россия, по его словам, набирает штурмовые отряды. Их хотят сформировать за счет добровольцев.

"А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой (обычно состоит из 2-8 тысяч человек - ред.) со своей. Их уничтожили перед тем, как мы сюда приехали. Потом уничтожили роту, 100 человек", - добавил он.