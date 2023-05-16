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Знищили роту росіян та РЛС "Аістьонок". У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Фото: ЗСУ знищили роту росіян та РЛС Аістьонок на Таврійському напрямку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході продовжуються складні бої. За мину добу українські військові знищили понад роту російських окупантів та радіолокаційну станцію "Аістьонок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Він зазначив, що росіяни зосереджують великі зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, за минулу добу окупанти 22 рази атакував українські позиції. Успіху не досягли та відійшли.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 672 вогневих завдання. Мова йде про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, які були виявлені раніше.

Втрати окупантів вбитими та пораненими склали більше роти. Також українські захисники знищили та пошкодили 18 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, шість БМП, один танк, два дрони "Ланцет-3", РЕБ "Силок-01", РЛС "Аістьонок", станцію РЕР "Артикул-М", гаубицю 2А-65 "Мста-Б".

Нагадаємо, українські захисники під Лиманом та Куп’янськом знищили 58 росіян.

Окрім того, наші бійці з дронів знищили російські установки для розмінування "Змій Горинич".

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