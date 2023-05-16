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Українські військові з дронів "Пегас" знищили російські установки "Змій Горинич" (відео)

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Вівторок 16 травня 2023 12:55
Українські військові з дронів "Пегас" знищили російські установки "Змій Горинич" (відео) Ілюстративне фото: Українські військові з дронів "Пегас" знищили російські установки "Змій Горинич" (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування "Змій Горинич".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федоров показав роботу Армії дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужних безпілотників-камікадзе "Пегас" у передмісті Бахмута. При цьому дрони придбали завдяки донатам українців через UNITED24.

"Результат - знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич". А ще - 1300 кг тротилу", - написав він.

За його словами, окупанти використовували установки для розміновування поля для наступу та руйнування укриттів українських військових.

"Тепер "Змій Горинич" - це купка мотлоху", - додав Федоров.

Нагадаємо, українські захисники знищили російський міномет "Тюльпан" за допомогою артилерії.

Окрім того, наші бійці знищили ворожі танки біля Кремінної.

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Михайло Федоров дрони Війна Росії проти України
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