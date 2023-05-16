ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Лиманом та Куп’янськом військові ліквідували майже 60 окупантів, - Череватий

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 травня 2023 16:13
Під Лиманом та Куп’янськом військові ліквідували майже 60 окупантів, - Череватий Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul ro)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили 58 окупантів. Також бійцям вдалося підбити два російських танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог тричі намагався атакувати наші позиції, але був відкинутий", - йдеться у заяві.

Зазначається, що за добу там вбито 58 окупантів, 107 поранено, один потрапив в полон. Загалом росіяни 560 разів застосовували артилерію та здійснили 17 авіанальотів.

"На цій ділянці фронту підбито два ворожі танки, дві БМП, гармату Д-20, безпілотник, два міномети і один польовий склад з боєприпасами", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Нагадаємо, що українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.

Українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Донецька область Збройні сили України Війна в Україні харков Купянск
NEWS
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна