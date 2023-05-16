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Уничтожили роту россиян и РЛС "Аистенок". В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Фото: ВСУ уничтожили роту россиян и РЛС Аистенок на Таврическом направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На востоке продолжаются сложные бои. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов и радиолокационную станцию "Аистенок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что россияне сосредотачивают большие усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, за прошедшие сутки оккупанты 22 раза атаковали украинские позиции. Успеха не добились и отошли.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 672 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, которые были обнаружены ранее.

Потери оккупантов убитыми и ранеными составили больше роты. Также украинские защитники уничтожили и повредили 18 единиц вооружения и военной техники противника.

В частности, шесть БМП, один танк, два дрона "Ланцет-3", РЭБ "Силок-01", РЛС "Аистенок", станцию РЭР "Артикул-М", гаубицу 2А-65 "Мста-Б".

Напомним, украинские защитники под Лиманом и Купянском уничтожили 58 россиян.

Кроме того, наши бойцы из дронов уничтожили российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

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