Знищили переправу і танки РФ: оператори СБС завдали потужного удару по ворогу (відео)

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) знищили російські танки, переправу та склад з пальним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію СБС.
На одній із ключових ділянок фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС завдали результативних ударів по ворогу, знищивши кілька одиниць танків та гаубиць. В результаті інтенсивність атак росіян впала, а тактична ситуація для підрозділів Сил оборони, навпаки, покращилась.
Окрім того, оператори знищили переправу та склад із паливно-мастильними матеріалами, внаслідок чого росіяни втратили можливість оперативно перекидати резерви та постачати їм паливо.
"Системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу. 412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку", - йдеться у публікації.
Загалом з початку вересня Сили безпілотних систем уразили 13611 цілей, з яких 3693 - особовий склад армії країни-агресорки.
Нагадаємо, українські захисники завдали удару по логістичному хабу російської морської піхоти, який базується в Курській області. Внаслідок майстерної атаки окупанти залишились без складу боєприпасів, бази зберігання матеріальних засобів, а також місця прихованого розміщення озброєння та військової техніки.
Також ми писали, що підрозділи Сил спеціальних операцій України атакували Волгоградський НПЗ на території РФ, внаслідок чого його робота була зупинена.
Завод забезпечує пальним російську армію, зокрема, ведення бойових дій та логістику. Після влучної атаки було зафіксовано сильні пожежі на території НПЗ та його подальша зупинка.