Знищили переправу і танки РФ: оператори СБС завдали потужного удару по ворогу (відео)

На одній із ключових ділянок фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС завдали результативних ударів по ворогу, знищивши кілька одиниць танків та гаубиць. В результаті інтенсивність атак росіян впала, а тактична ситуація для підрозділів Сил оборони, навпаки, покращилась.

Окрім того, оператори знищили переправу та склад із паливно-мастильними матеріалами, внаслідок чого росіяни втратили можливість оперативно перекидати резерви та постачати їм паливо.

"Системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу. 412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку", - йдеться у публікації.

Загалом з початку вересня Сили безпілотних систем уразили 13611 цілей, з яких 3693 - особовий склад армії країни-агресорки.